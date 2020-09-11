شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادًا للإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك محمود علاء، مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، اليوم الجمعة، في التدريبات بصورة طبيعية، بعدما خرج من قائمة مباراة الفريق، أمس، أمام سموحة في الدوري الممتاز بسبب الإجهاد.
وانتظم «علاء» في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي وأصبح جاهزًا للتواجد مع الفريق بداية من مباراة الإنتاج الحربي المقبلة.
ويستعد الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي في الجولة السابعة والعشرين للدوري الممتاز، والتي ستقام مساء الأحد المقبل.
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