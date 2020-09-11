شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوسليمة» يطلب من مجلس المصري العلاج في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب إسلام أبوسليمة، مدافع النادي المصري، من مجلس إدارة ناديه برئاسة المهندس سمير حلبية، إجراء جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا. وأثبتت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها اللاعب إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي. وينتظر أن يصدر مجلس الإدارة قراره خلال الساعات القليلة المقبلة، سواء بسفر اللاعب إلى ألمانيا، أو إجرائها في القاهرة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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