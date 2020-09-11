شكرا لقرائتكم طنطا يتعادل سلبيًا مع مصر للمقاصة فى الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول بين طنطا ومصر للمقاصة، بالتعادل السلبى، في المباراة المقامة بينهما حاليا، بإستاد طنطا الرياضى، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها أبناء السيد البدوى فى ظروف صعبة بعد الخسارة من الإنتاج الحربى بثلاثية دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، بينما فاز الفريق الفيومى على الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

ودخل طنطا اللقاء بتشكيل مكون من:"على فرج في حراسة المرمى، أحمد صافى وسليمان عبد ربه وإيهاب سمير ومحمود مسعود في خط الدفاع، محمود كابونجا وحسام غالى وأحمد الشناوى وأحمد أوكا في خط الوسط، محمد أونش وإسلام فؤاد في خط الهجوم".

بينما جاء تشكيل المقاصة يضم كلا من:"محمود حمدى في حراسة المرمى، أحمد مودى ومحمد دبش وعصام صبحى وأحمد محسن في خط الدفاع، خالد أوتشو وصلاح ريكو وباولن فوافى ومحمد إبراهيم وميدو جابر في خط الوسط، عمرو مرعى في خط الهجوم".

وشهد الأول محاولات من الفريقان لتشكيل الخطورة على المرمى ولكن جاءت معظم المحاولات من التسديدات في هذا الشوط الذى شهد استحواذ أكبر للمقاصة بصورة أكبر على الكرة في محاولات مستمرة لإدراك هدف التقدم دون جدوى لينتهى هذا الشوط بالتعادل السلبى.

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يقبع طنطا فى المركز الأخير بجدول الدوري قبل المباراة، برصيد 17 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز في مباراتين وتعادل فى 11 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً، بينما يحتل مصر المقاصة المركز الثامن برصيد 30 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 32 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً.

مواجهة اليوم هي السادسة فى تاريخ مواجهات الفريقين في مسابقة الدوري الممتاز، فشل طنطا في تحقيق أي فوز، مقابل فوز وحيد لمصر المقاصة في أولي مباريات الفريقين، في افتتاحية موسم 2016/2017، بثلاثية نظيفة سجلها أحمد عبدالظاهر، وأحمد الشيخ من ضربة جزاء، وعصام سعيد.

في حين تعادلا سلبيا في طنطا في الدور الثاني، وسيطر التعادل علي مواجهات الموسم التالي، حيث تعادلا بثلاثة أهداف لكل فريق في طنطا، تقدم أصحاب الأرض بثلاثية في الشوط الأول عن طريق الغاني إيريك جوزيف هدفين، ومصطفي محمد هدفا، في حين سجل حسين الشحات ثلاثية الضيوف في الشوط الثاني، ثم سلبيا بإستاد القاهرة في الدور الثاني.

وانتهت مباراة الدور الأول لدوري هذا الموسم بالتعادل أيضاً حيث سجل محمود الشاذلى لطنطا وتعادل عصام صبحى للمقاصة من ركلة جزاء فى اللقاء الذى أقيم على ستاد السلام بالجولة التاسعة للمسابقة فى 20 ديسمبر 2019.