شكرا لقرائتكم لماذا غاب هانى أبو ريدة عن اجتماع اللجنة الخماسية مع رئيس الكاف؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر باللجنة الخماسية، تفاصيل الجلسة التي عقدتها اللجنة مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بأحد الفنادق قبل اجتماع المكتب التنفيذى للكاف لحسم مصير موعد نصف نهائى دورى أبطال افريقيا والكونفدرالية ، والتي غاب عنها هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للكاف والفيفا لتواجده في الساحل الشمالى وقتها، وأوضح المصدر أن اللجنة الخماسية وجهت الدعوة لأبو ريدة للحضور وكان يرغب بالفعل فى التواجد إلا أنه تصادف وجوده فى الساحل الشمالى ما تسبب فى تعذر حضوره.

وأوضح المصدر أن اللجنة أكدت لأحمد أحمد أن قرار تأجيل مباريات نصف نهائي ونهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية لشهر أكتوبر المقبل، سيساعد الاتحاد المصري على إنهاء الدوري الممتاز قبل الموعد المعلن من الاتحاد الافريقي لتحديد الانديه الاربعه المشاركه في بطولتي دوري الابطال والكونفدراليه وهو 20 أكتوبر.

المصدر شدد على أن اللجنة أكدت أن قرار الكاف سيجعل الاتحاد يستغل فترة سبتمبر وبداية أكتوبر ويخوض باقي مباريات الدوري في الموعد المحدد ليتم إرسال أسماء المشاركين قاريا قبل غلق الباب في 20 أكتوبر.

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وخلال الجلسة أخطر أحمد أحمد أعضاء اللجنة الخماسية التي حضرت بكامل أعضائها، أنه سيتم تأجيل المباريات في البطولتين دعما للاتحاد المصري منتظرا إنهاء الدوري في الموعد.

وتم الاتفاق على أن يعلن الاتحاد الأفريقي تعديل مواعيد مبارياته بحيث تقام مباريات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال يومي 16 و17 أكتوبر، فيما سيكون الإياب يومي 23 و 24 أكتوبر، وسيجرى النهائي يوم 6 نوفمبر المقبل.

وفي المقابل ستجرى مباريات نصف نهائي الكونفدرالية يوم 19 أكتوبر على أن يكون النهائي يوم 26 من نفس الشهر