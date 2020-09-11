شكرا لقرائتكم الزمالك يعدل موعد تدريب الغد قبل مواجهة الإنتاج الحربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني تعديل موعد تدريبات الفريق غدا السبت لتكون في العاشرة صباحا بعد أن خاض الفريق تدريباته اليوم مساء.

واصل أشرف بن شرقي وحازم إمام لاعبا فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما بسبب الإصابة التي يعانيها كل منهما.

وخضع بن شرقي وحازم لتدريبات خاصة في الجيمانيزيوم اليوم في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع لهما لتجهيزهما للعودة للتدريبات والمشاركة في المباريات مرة أخرى.

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