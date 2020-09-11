شكرا لقرائتكم الزمالك يعدل موعد تدريب الغد قبل مواجهة الإنتاج الحربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني تعديل موعد تدريبات الفريق غدا السبت لتكون في العاشرة صباحا بعد أن خاض الفريق تدريباته اليوم مساء.
واصل أشرف بن شرقي وحازم إمام لاعبا فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما بسبب الإصابة التي يعانيها كل منهما.
وخضع بن شرقي وحازم لتدريبات خاصة في الجيمانيزيوم اليوم في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع لهما لتجهيزهما للعودة للتدريبات والمشاركة في المباريات مرة أخرى.
وتعادل سموحة والزمالك بنتيجة 3/3 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 26 للدورى، علي استاد برج العرب بالإسكندرية، بهذه النتيجة يحافظ الزمالك علي المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم برصيد 52 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالها الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 36 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة، فيما يتجمد رصيد سموحة عند النقطة 33 ، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 15 لقاء وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 33 هدفًا واستقبلت شباكه 30 هدفًا.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الإنتاج الحربي في الجولة السابعة والعشرين للدوري الممتاز والتي تقام مساء الأحد المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يعدل موعد تدريب الغد قبل مواجهة الإنتاج الحربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.