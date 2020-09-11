شكرا لقرائتكم محمد صلاح أبو جريشة يحذر الدراويش من فقدان الكرة بسهولة أمام الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر محمد صلاح أبو جريشة هداف الإسماعيلي التاريخي للاعبي الدراويش من خطورة فقدان الكرة بسهولة في وسط الملعب أمام النادي الأهلي.

أضاف محمد صلاح أبو جريشة خلال الاستوديو التحليلي للمباراة المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس": "لابد أن يتمسك لاعبي الإسماعيلي بنظافة الشبك خلال الثلث ساعة الأولى من المباراة أمام الأهلي خاصة في ظل خطورة مهاجمين ولاعبيه المتواجدين بالخط الأمامي".

أوضح محمد صلاح أبو جريشة: "الإسماعيلي يمتلك عدد من اللاعبين القادرين على صنع الفارق للدراويش في الخط الأمامي أمثال محمد الشامي وعبد الرحمن مجدي وهو ما يجب استثماره بامتلاك الكرة بشكل جيد أمام دفاعات الأهلي".

تابع مهاجم الإسماعيلي السابق ان المباراة اليوم فرصة جيدة للاعبين الراغبين في إظهار قدراتهم للكرة المصرية خلال الفترة المقبلة خاصة وأنها تجمع بطل الدوري المنتظر بالإضافة الى متابعة الجميع لمستوياتهم في مثل هذه المواجهات الكبيرة.

وأعلن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، تشكيل فريقه الذي يواجه الإسماعيلى، في المواجهة المقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدورى الممتاز، وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

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خط الدفاع : محمد هاني،ياسر ابراهيم، رامي ربيعة وعلي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي، اليو ديانج، محمد مجدي قفشة، جيرالدو ، أجاي

خط الهجوم : اليو بادجي

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي محمود كهربا، مروان محسن، وليد سليمان، ايمن أشرف، علي لطفي، أحمد الشيخ، محمود وحيد، أحمد فتحي وعربي بدر