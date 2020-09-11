شكرا لقرائتكم عماد متعب: فايلر أعاد الأهلي للتشكيلة الكلاسيكية في مواجهة الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء أعاد التشكيلة الى الطريقة الكلاسيكية 4-2-3-1.

أضاف عماد متعب خلال الاستوديو التحليلي للمباراة المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس": "اعتماد فايلر اليوم على التشكيلة السابقة التي خاض بها مبارياته الماضية 4-4-2 كانت ستخلق مشكلات كثيرة للفريق أمام الإسماعيلي خاصة في ظل المساحات التي شاهدناه قبل سابق".

أوضح عماد متعب أن الإسماعيلي مميز للغاية في الاستحواذ الجيد بالكرة لذلك على الأهلي أن يباغت بالضغط لمنع لاعبي الدراويش من حرية اللعب خاصة وأن الدراويش يجيدون خلق المساحات واللعب خلف خطوط المنافس وهو ما سيجعل مهمة القلعة الحمراء صعبة للغاية".

وتحدث متعب عن التغييرات التي طرأت في تشكيلة الأهلي مؤكداً أن هناك منطق في منح محمد هاني مباريات ونفس الحال أحمد هاني خوفاً من إصابة أي منهما بالإضافة الى جونيور أجاي الذي غاب عن المباريات الماضية وجلوسه على الدكة لابتعاده عن التشكيلة الأساسية بسبب تراجع مستواه الفني كما الحال في تواجد مجدي قفشة في مركزه المفضل كصانع ألعاب بعدما خاض العديد من المباريات كجناح ومهاجم ثاني وهو ما اثر على متواه الفني في المباريات السابقة.

وأعلن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، تشكيل فريقه الذي يواجه الإسماعيلى، في المواجهة المقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدورى الممتاز، وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

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خط الدفاع : محمد هاني،ياسر ابراهيم، رامي ربيعة وعلي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي، اليو ديانج، محمد مجدي قفشة، جيرالدو ، أجاي

خط الهجوم : اليو بادجي

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي محمود كهربا، مروان محسن، وليد سليمان، ايمن أشرف، علي لطفي، أحمد الشيخ، محمود وحيد، أحمد فتحي وعربي بدر