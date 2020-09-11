شكرا لقرائتكم اتجاه لإلغاء معسكر المنتخب فى أكتوبر بسبب الإصابات والمحترفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتجه النية داخل الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، لإلغاء معسكر المنتخب فى شهر أكتوبر المقبل مفضلا منح الفرصة لاتحاد الكرة لإستكمال باقى مباريات الدورى العام حتى يصل اللاعبون لأعلى معدلات الجاهزية الفنية والبدنية قبل مواجهتىّ توجو فى نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا بالكاميرون.

وجاء هذا الاتجاه بالغاء معسكر أكتوبر نظرا لوقوع العديد من الاصابات مؤخرا بين لاعبى القوام الأساسى بالمنتخب مثل عبد الله السعيد لاعب بيراميدز وحسين الشحات وعمرو السولية فى الأهلى، وغياب كهربا عن المباريات طوال الفترة الأخيرة بسبب الايقاف، بجانب صعوبة انضمام اللاعبين المحترفين للمعسكر وعلى رأسهم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وأحمد حجازى فى ظل البروتوكول الطبى المتبع فى أوربا وفى حالة مجيئهم لمصر سيخضعون للحجر الصحى لمدة 14 يوما هناك قبل العودة للمباريات.

على صعيد متصل، طلب حسام البدرى من اتحاد الكرة السفر إلى توجو على متن طائرة خاصة، لاسيما وأن المباراتين ستقاما فى الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون.

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ودخل الثنائى محمود الونش مدافع الزمالك ونظيره فى بيراميدز على جبر، دائرة اهتمامات المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى لتدعيم دفاعات الفراعنة فى المرحلة المقبلة، خاصة بعد ظهورهما بمستوى مميز فى مباريات الدورى بعد استئنافه عقب فترة التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، كما يتواجد فى الصورة أيضا محمود رزق مدافع الاتحاد السكندرى وإن كان عنصر الخبرة الدولية يرجح كافة الونش وعلى جبر فى الظهور فى معسكر المنتخب المقبل لمواجهتىّ توجو بتصفيات أمم افريقيا.

بينما تضاءلت فرص ياسر إبراهيم مدافع الأهلى فى الإنضمام لقائمة المنتخب فى المعسكر المقبل، فى ظل تراجع مستواه وعدم الحفاظ على مستواه عقب استئناف الدورى العام بعد التوقف.

من ناحية أخرى، طلب حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول من اتحاد الكرة إقامة مباراة توجو فى تصفيات أمم افريقيا باستاد القاهرة، بعدما أعلن الكاف إقامة مباراتىّ الفراعنة أمام توجو فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات فى الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل.