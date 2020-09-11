شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يمطر شباك الجونة برباعية فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق طلائع الجيش انتصارًا عريضًا على الجونة، بنتيجة 4 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وجاء الهدف الأول بعد تسديدة من عمار حمدى تصدى لها حارس الجونة، ثم ارتدت لناصر منسى الذى سجل منها الهدف الوحيد فى شوط المباراة الأول، وأشار حكم الراية بتسلل ناصر منسى قبل أن يتخد حكم الفار ويحتسب الهدف لصالح الطلائع.

ومع بداية الشوط الثانى أحرز ناصر منسى الهدف الثانى للطلائع، ثم قلص أحمد حمدى الفارق للجونة بهدف فى الدقيقة 55، بعدها أحرز محمد ناصف الهدف الثالث للطلائع فى الدقيقة 59، وعزز أحمد سمير النتيجة بهدف رابع فى الدقيقة 80.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الطلائع للنقطة 29 محتلاً المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى، بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 6 وتعادل في 11 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً، فيما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 28 فى المركز الثالث عشر بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 7 وتعادل في مثلهم وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً .

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ضم تشكيل الجونة كلاً من.. حراسة المرمى: إسلام طارق خط الدفاع: جوزيف جوناثان - لؤي وائل - محمد نجيب - محمود الجزار خط الوسط: كيامبادي - سارج اجا - أكرم توفيق - إسلام محارب خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - والتر بواليا.

وعلى مقاعد البدلاء كل من: عمر رضوان، خالد صبحي، محمد محسن "ليلة"، محمد ناجي "جدو"، إسلام عبد النعيم، عمرو عبد الفتاح "عموري"، أحمد حمدي، عمرو سعداوي.

وضم تشكيل طلائع الجش كلاً من.. حراسة المرمى: محمد بسام، خط الدفاع: خالد سطوحى، على الفيل، محمد ناصف، زولا، خط الوسط: عمرو السيسى، فرنك استيفن، مهند لاشين، كريم طارق، عمار حمدى، فى الهجوم: ناصر منسى.

وعلى مقاعد البدلاء: محمد شعبان، عمرو جمال، أحمد سمير، كابوريا، أحمد داودا، كيفن موهير، أحمد هانى، محمد شحاتة، ومحمد عاطف.