شكرا لقرائتكم حسين الشحات ينضم لمعسكر الأهلي في الإسكندرية بعد مواجهة الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على انضمام حسين الشحات نجم هجوم الفريق لمعسكر الفريق في برج العرب بعد مواجهة الإسماعيلي المقرر اقامتها مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة 26 من بطولة الدوري العام، ويستمر الأهلي في الإسكندرية استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر اقامتها يوم الاثنين المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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وأجرى حسين الشحات جراحة الفتاق مؤخراً الأمر الذي تسبب في استبعاده من تدريبات ومباريات الفريق قبل أن يمنح الجهاز الطبي الضوء الأخضر لعودته بعد مواجهة الاتحاد السكندري إلا أن اللاعب أكد على جاهزيته للمشاركة في التدريبات وطلب من فايلر الانضمام لمعسكر الاسكندرية وهو الأمر الذي وافق عليه الجهاز الفني للأهلي.

من ناحية أخرى، يعقد محمود الخطيب، رئيس الأهلى، اجتماعاً من لجنة التخطيط للكرة بالنادى خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة عدة أمور مهمة خاصة بفريق الكرة، وفى مقدمتها تعديل وتمديد عقود بعض لاعبى الفريق، أبرزهم عمرو السولية، وكذلك حسم مصير الصفقة الأجنبية المُقرر أن يُبرمها النادى الصيف الجارى، حيث يدرس النادى حالياً الاستغناء عن لاعب أجنبى بخلاف الأنجولى جيرالدو من أجل ضم أجنبى جديد، ويُفاضل مسئولو النادى بين المغربى وليد أزارو والنيجيرى جونيور أجاى للاستغناء عن أحدهما من أجل ضم الأجنبى الجديد.