شكرا لقرائتكم وصول حافلة الأهلى ملعب برج العرب لمواجهة الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت منذ قليل حافلة فريق الأهلي إلى غستاد برج العرب لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها الثامنة والنصف من مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ26 لبطولة الدورى الممتاز..يدخل الاهلى موقعة الليلة متربعاً على قمة الدورى برصيد ٦٨ نقطة ولم يخسر سوى مباراة واحدة وتعادل فى مباراتين وحقق أربعة انتصارات متتالية أمام الجونة والمصرى ودجلة وحرس الحدود، بعدما سبق وخسر من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما يحتل الإسماعيلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة.

وتترقب جماهير الكرة المصرية بصفة عامة والأهلى والإسماعيلى على وجه الخصوص مباراة الليلة والتى سيكون لها دور كبير فى حسم لقب الدورى مُبكراً للأهلى الذى بات يحتاج 6 نقاط فقط للتتويج رسمياً ببطولة الدورى.

Advertisements

ويُدير محمود عاشور لقاء الليلة ويعاونه محمد محمود لطفى وعمر فتحى أما أحمد عبد الله حكما رابعا، ومحمود ناصف حكم الفيديو، ويعاونه محمود ناجي.

ويفتقد الأهلى فى مباراة اللية كلاً من حسين الشحات وعمرو السولية ومحمود متولى ومحمد محمود للإصابة، بجانب صالح جمعة لأسباب فنية، فيما يستعيد الفريق نجمه محمود كهربا بعد انتهاء الإيقاف لمدة 10 مباريات بسبب أحداث مباراة السوبر المحلى، فيما يغيب عن الإسماعيلى الرباعى باهر المحمدى ومحمد هاشم ومحمد صادق وأحمد أيمن بسبب الإصابة، بينما خرج من قائمة الدراويش باتريك كادو وفخر الدين بن يوسف مهاجما الفريق الأصفر بعد نهاية إعارتهم ورفضهم الاستمرار لنهاية الموسم مع النادى.