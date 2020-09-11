شكرا لقرائتكم أفراد الأمن ينتشرون بملعب برج العرب قبل لقاء الأهلى والإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فرضت قوات الأمن تشديدات مكثفة قبل المباراة المرتقبة التى ستجمع الإسماعيلى مع الأهلى على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، فى إطار منافسات الجولة الــ26 من عمر بطولة الدورى الممتاز.

فى سياق متصل، يبذل عمال المهمات بالنادى الإسماعيلى جهودا كبيرة من أجل توفير اكبر قدر ممكن من الراحة للاعبين قبل اللقاء.

وقام العمال بتجهيز قمصان اللاعبين والاحذية وكافة المتعلقات الخاصة بالمباراة استعدادا لوصولهم بعد قليل. التقى الفريقان فى بطولة الدوري الممتاز فى 116 مباراة ويتفوق الأهلى فى تاريخ لقاءات الفريقين بعدما تمكن من تحقيق الفوز فى 60 مباراة وكان التعادل حاضرًا في 34 مباراة، فيما حقق الإسماعيلى الفوز فى 22 مباراة

نجح نجوم الأهلى فى تسجيل 169 هدفًا فى شباك الإسماعيلى، بينما سجل الدراويش 94 هدفاً فى الشباك الحمراء.

Advertisements

الأهلي نجح فى الخروج بشباكه نظيفة أمام الإسماعيلى فى 56 مباراة، بينما لم ينجح خط هجوم الأهلى فى زيارة شباك الإسماعيلى فى 24 مباراة.

عدد مسجلى أهداف الاهلى فى الاسماعيلى 89 لاعب بينما عدد مسجلى أهداف الدراويش فى المارد الأحمر 57 لاعب.

أكبر فوز فى تاريخ لقاءات الفريقين كان من نصيب الأهلى عندما تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 8-صفر، في 1957- 1958، وهي المباراة التي أقيمت بالقاهرة وشهدت تسجيل الراحل صالح سليم 7 أهداف فى تلك المباراة مسجلا رقمًا قياسيًا فى تاريخ الدورى على مدار أكثر من 60 عامًا، وعاد الأهلي ليحقق الفوز بنتيجة 6-صفر فى مناسبتين، فى الإسماعيلية الأولى فى موسم 1996-1997، وعاد ليكرر النتيجة ذاتها فى موسم 2004-2005.