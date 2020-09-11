شكرا لقرائتكم مدبولى ومجدى وشيلونجو يقودون الإسماعيلى ضد الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي تشكيل فريقه الذي يواجه الأهلي في المواجهة المقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدورى الممتاز، وجاء التشكيل كالتالي :" محمد مجدى - محمود البدرى – محمد عمار – إبراهيم أبو اليزيد- أسامة إبراهيم - عماد حمدى – عمر الوحش -محمد مخلوف – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى – شيلونجو".



تشكيل الإسماعيلى

وكان الاسماعيلي قد انتفض عقب هزيمته من مصر المقاصة برباعية مقابل هدف في الجولة 24 ليحقق فوزاً عريضاً برباعية على نادى مصر على ملعبه بستاد الإسماعيلية بالجولة الأخيرة للمسابقة في أول ظهور لأحمد العجوز ومحمد حمص في الجهاز الفني للدراويش عقب رحيل أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة ومن قبلهم الفرنسي ديديه جوميز بسبب سوء النتائج.

ويحتل الاسماعيلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 6 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.