شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يتقدم على الجونة بهدف ناصر منسى فى الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من عمر مباراة طلائع الجيش والجونة، بتقدم الطلائع بهدف أحرزه ناصر منسى فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بالمباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث سدد عمار حمدى الكرة وتصدى لها الحارس محمد بسام، ثم ارتدت لناصر منسى الذى سجل منها الهدف الوحيد فى شوط المباراة الأول، وأشار حكم الراية بتسلل ناصر منسى قبل أن يتخد حكم الفار ويحتسب الهدف لصالح الطلائع.

ويحتل طلائع الجيش المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 5 وتعادل في 11 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً فيما يحتل الجونة المركز الحادى عشر برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 7 وتعادل في مثلهم وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً .

ضم تشكيل الجونة كلاً من.. حراسة المرمى: إسلام طارق خط الدفاع: جوزيف جوناثان - لؤي وائل - محمد نجيب - محمود الجزار خط الوسط: كيامبادي - سارج اجا - أكرم توفيق - إسلام محارب خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - والتر بواليا.

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وعلى مقاعد البدلاء كل من: عمر رضوان، خالد صبحي، محمد محسن "ليلة"، محمد ناجي "جدو"، إسلام عبد النعيم، عمرو عبد الفتاح "عموري"، أحمد حمدي، عمرو سعداوي.

وضم تشكيل طلائع الجش كلاً من.. حراسة المرمى: محمد بسام، خط الدفاع: خالد سطوحى، على الفيل، محمد ناصف، زولا، خط الوسط: عمرو السيسى، فرنك استيفن، مهند لاشين، كريم طارق، عمار حمدى، فى الهجوم: ناصر منسى.

وعلى مقاعد البدلاء: محمد شعبان، عمرو جمال، أحمد سمير، كابوريا، أحمد داودا، كيفن موهير، أحمد هانى، محمد شحاتة، ومحمد عاطف.