شكرا لقرائتكم الدوري الإنجليزي: تأخير عودة الجماهير يفقدنا 895 مليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعربت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يوم الجمعة، عن قلقها إزاء قرار الحكومة البريطانية بتقييد أو ربما تأخير عودة الجماهير للملاعب.

وأعلن بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا إجراءات جديدة لمكافحة فيروس كورونا يوم الأربعاء وأضاف أن الحكومة ستعيد النظر في عودة الجماهير للأحداث الرياضية بداية من الأول من أكتوبر المقبل.

ولم تدخل جماهير كرة القدم الملاعب في إنجلترا منذ 13 مارس الماضي بسبب الوباء.

وأقيمت أحداث تجريبية حيث استضاف فريق برايتون 2500 مشجع في مباراته الودية استعدادا للموسم الجديد أمام تشيلسي الشهر الماضي. ولكن، سيتم تحديد أي أحداث تجريبية أخرى بألف مشجع.

وذكرت الرابطة، في بيان لها يوم الجمعة، أنها لا ترى أن هذا الحد ممكن وأنها لن تقوم بإجراء أي أحداث تجريبية حتى يتم زيادة عدد الحضور لأكثر من ألف مشجع.

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وذكرت الرابطة :بحضور ألف مشجع، ليس فقط سيكون هناك القليل لتعلمه من حدث تجريبي، ولكن كل مباراة ستشهد خسارة كبيرة في تنظيمها.

وأضاف البيان أن أي تأخير إضافي في عودة الجماهير سيؤدي إلى خسائر مالية تصل إلى 700 مليون جنيه إسترليني (895 مليون دولار).

وتابع البيان :لكل شهر من الموسم في غياب الجماهير، أكثر من مئة مليون جنيه إسترليني يتم خسارتها في كرة القدم عبر الدوريات المختلفة، مع ما يترتب على ذلك من أضرار للاقتصاد المحلي والوطني.

وأضاف البيان :كما أنه يضر بفرص عمل أكثر من مئة ألف شخص التي تعتمد وظائفهم على أنشطة يوم المباراة.

وتابع : تطلب الرابطة أن يتم أخذ معايير السلامة الصارمة التي يمكن تحقيقها من قبل أنديتنا في الاعتبار بشكل كامل قبل اتخاذ أي قرار وألا توضع الرياضة خلف الصناعات الأخرى.