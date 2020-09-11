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ليدز يونايتد يجدد عقد المدرب الأرجنتيني بيلسا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - جدد نادي ليدز يونايتد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة، عقد مارسيلو بيلسا، المدير الفني للفريق لمدة عام واحد ليستمر في قيادة الفريق خلال موسم 2020 - 2021، وذلك قبل يوم واحد فقط من بداية مشوار الفريق في الموسم.

ويستهل ليدز يونايتد، الصاعد إلى الممتاز، مشواره في الموسم الجديد بمواجهة حامل اللقب.

وكان بيلسا، المدرب السابق لمنتخبي الأرجنتين وتشيلي، قد تولى تدريب ليدز يونايتد في أغسطس 2018، وبعد 100 مباراة له في المنصب، قاد الفريق للعودة إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى خلال 16 عاما.

وذكر نادي ليدز يونايتد اليوم الجمعة :يسعد نادي ليدز يونايتد الإعلان عن توقيع مارسيلو بيلسو عقد جديد لمدة عام واحد، ليستمر في تدريب الفريق خلال موسم 2020 - 2021.

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