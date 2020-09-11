ثلاثي هجومي في تشكيل الإسماعيلي أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:

يدخل نادي الإسماعيلي مواجهة الأهلي، بثلاثي هجومي، في المباراة التي تقام على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية ضمن قمة الأسبوع الـ26 من مسابقة دوري we المصري.

واستقر كل من محمد حمص وأحمد العجوز واللذان يقودان الإسماعيلي في مباراة الأهلي بصورة مؤقتة على الدفع بالمهاجم الأجنبي شيلونجو لقيادة الهجوم الفريق الأصفر على أن يعاونه الثنائي عبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي.

وسيدأ الإسماعيلي مباراة الأهلي بطريقة مكونة من (4-3-2-1)، على أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: محمود البدري - إبراهيم أبو اليزيد - محمد عمار - أسامة إبراهيم.

Advertisements

خط الوسط الدفاعي: عماد حمدي - عمر الوحش - محمد مخلوف.

خط الوسط الهجومي: عبد الرحمن مجدي - محمد الشامي.

خط الهجوم: شيلونجو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد فوزي - محمد نصر - بيكيتي سيلفا - محمود عبد العاطي "دونجا" - أحمد مدبولي - حازم مرسي - محمد حمدي زكي - همام طارق - نادر شوقي.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري we المصري برصيد 30 نقطة، في المقابل يتصدر الأهلي جدول المسابقة برصيد 68 نقطة.