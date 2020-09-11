فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: أعلن لسويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الفريق ‏لمواجهة الإسماعيلي التي تنطلق في الثامنة والنصف مساء اليوم على استاد برج العرب، ضمن ‏مواجهات الجولة الـ26 في بطولة الدوري الممتاز.‏ وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏ حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏ Advertisements خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول. ‏ خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي «أفشة»، جونيور أجايي، جيرالدو. خط الهجوم: أليو بادجي. ويجلس على دكة البدلاء: علي لطفي، أحمد فتحي، أيمن أشرف، محمود وحيد، عربي بدر، وليد ‏سليمان، محمود عبد المنعم «كهربا»، أحمد الشيخ، مروان محسن.‏

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