رسميًا.. ميدلسبراه الإنجليزي يتعاقد مع لاعب منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
أعلن نادي ميدلسبراه الإنجليزي عن التعاقد مع المصري الدولي سام مرسي، قادمًا من ويجان أتلتيك بعقد مدته 3 سنوات وينتهي في صيف 2023.
وقال الموقع الرسمي لنادي ميدلسبراه أن الدولي المصري صاحب الـ29 عامًا انتقل للفريق رغم اهتمام عدة أندية أخرى بخدماته.
ويري نيل وارنوك المدير الفني لنادي ميدلسبراه إلى تدعيم الفريق بلاعبين أصحاب خبرة وهو الأمر الذي دفع إلى التعاقد مع الدولي المصري.
ويلعب ميدلسبراه اليوم الجمعة أول مباراة له الموسم الجديد من تشامبيونشيب (دوري الدرجة الأولى الإنجليزي)، بعدما كان قد احتل المركز الـ17 الموسم الماضي.
ولعب سام مرسي ضمن المنتخب المصري الذي شارك في كأس العالم 2018، غير أنه لم يحصل على الفرصة مع المنتخب المصري بعد ذلك.
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