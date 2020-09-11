في مباراة ركلات الجزاء.. نادي مصر يعرقل الاتحاد بتعادل مثير في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خيم التعادل الإيجابي على نتيجة مواجهة فريق نادي مصر والاتحاد السكندري، بنتيجة 2-2، في المباراة التي جرت بينهما الجمعة لحساب الجولة 26 من عمر دوري We المصري.

وتقدم نادي مصر بالهدف الأول عن طريق لاعبه كليف نياكيا في الدقيقة 10 قبل أن يسجل أحمد رفعت في الدقيقة 45 من ركلة جزاء قبل أن يسجل أحمد رفعت الثاني من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

وأدرك ويليس ألفيش لاعب نادي مصر التعادل لفريقه من ركلة جزاء أيضا لتفشل بعدها محاولة الفريقين في إضافة المزيد من الأهداف.

وبتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده للنقطة 36 في المركز الخامس فيما ارتفع رصيد نادي مصر إلى النقطة 19 في المركز قبل الأخير.