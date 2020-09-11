كارتيرون يحسم عودة ثلاثي الزمالك أمام الإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال مصدر مسؤول بالزمالك، إن المدير الفني الفرنسي لفريقهم باتريس كارتيرون، استقر على عودة محمود علاء وفرجاني ساسي وأحمد عيد أمام الإنتاج الحربي.

وأشار المصدر ذاته، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن حسم موقف أشرف بنشرقي من المشاركة في مباراة الإنتاج، بعد انتهاء برنامجه التأهيلي الموضوع له من قِبل الطبيب، يوم غد السبت.

ويلتقي الزمالك نظيره الإنتاج الحربي في الثامنة من مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة، بينما يحتل الإنتاج الحربي المركز العاشر برصيد 30 نقطة.