يلا شوت توداي hd بث مباشر الأهلي والإسماعيلي رابط الدورى المصرى اليوم كورة لايف اون لاين

يستضيف النادي الأهلي المصري ، اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020 ، النادي الإسماعيلي ، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الممتاز المصري ، وتقام المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مصر. القاهرة.
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وتقام مباراة الاهلي ضد الإسماعيلي في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ويسعى الشياطينالحمر لمواصلة الهروب بقمة المسابقة عن المنافسين ومواصلة سلسلة الفوز في المسابقة المحلية التي يحمل لقبها قبل الدخول في معترك نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بينما يسعى الإسماعيلي لمواصلة هوايته التاريخية في عرقلة المارد الأحمر.
العبقرية الحمراء تتصدر جدول المسابقة برصيد 68 نقطة بفارق كبير عن المركز الثاني، وقد لعب الفريق الأحمر 25 مباراة في الدوري حتى الآن وحقق نتائج مختلفة للغاية ، حيث تمكن من الفوز بـ 22 نقطة. مباراة وتعادلوا في مباراتين فقط ، وهذا الموسم تلقوا هزيمة واحدة فقط. فقط على يد غريمه التقليدي الزمالك في الديربي الأخير الذي أقيم في اليوم الثاني والعشرين من البطولة والذي انتهى بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
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