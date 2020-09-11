رابط كورة ستار match مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر يلا شوت حصرى لايف اليوم

بث مباشر لمباراة الأهلي ضد الإسماعيلي اليوم ضمن منافسات الأسبوع ٢٦ للدوري المصري الممتاز والذي يحتل الأهلي صدارة الترتيب برصيد ٦٨ نقطة بينما يحتل الدراويش المركز التاسع برصيد ٣٠ نقطة.
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استأنف الأهلي سلسلة انتصاراته ، حيث تغلب علىالجونة بهدف لصفر ، وفاز في لقاءه مع النادي المصري بهدفين مقابل صفر ، وتغلب على فريق وادي دجلة بهدفين مقابل صفر. وفاز أيضا في آخر مبارياته بالدوري على حرس الحدود بهدفين لصفر ويسعى الفريق لاستكمال انتصاراته. لتتمكن من تتويج اللقب مقدمًا.
ويدخل رينيه فايلر المدير الفني السويسري مباراة الاسماعيلي اليوم بتشكيل مكون من محمد الشناوي لحراسة المرمى وخط دفاع مكون من علي معلول ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وخط الوسط عمرو السولية وجونيور اجاي واحمد الشيخ ومجدي افشه وفي الهجوم بادجي.
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