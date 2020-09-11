كارتيرون يجتمع بعواد على هامش مران الزمالك

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على عقد جلسة سريعة مع محمد عواد على هامش التدريبات لمطالبته بالتركيز مع الفريق خلال الفترة المقبلة وتمسكه ببقائه لحاجة الفريق لجهوده في الفترة المقبلة . لمطالبته بالتركيز مع الفريق خلال الفترة المقبلة وتمسكه ببقائه لحاجة الفريق لجهوده في الفترة المقبلة . وطلب كارتيرون من عواد أهمية التركيز داخل الملعب وان حصوله على الفرصة سيحدث كما يحدث مع بقية زملائه بالفريق

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