"دوشة" على ضم المغربي أيوب الكعبي من المشاركين في نهائيات إفريقيا

تصدر اسم المهاجم المغربي" أيوب الكعبي" الذي رحل عن فريق هيبي شينا فورشن الصيني، مؤشرات البحث بموقع "جوجل" مصر، اليوم الجمعة، وذلك بسبب كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي الوداد البيضاوي المغربي، مفاوضات على ضم اللاعب بالموسم المقبل، في ظل صراع شرس من الثنائي المصري "الأهلي وبيراميدز"، بعدما تراجع الزمالك مؤخرًا عن فكرة التعاقد معه.
مفاوضات الوداد على ضم أيوب الكعبي:
وأفادت صحفية "المنتخب المغربية"، عن محاولاتنادي الوداد على ضم أيوب الكعبي، بشكل رسمي من جديد، بعدما لعب بصفوفهم 14 مباراة خلال الموسم الحالي على سبيل الإعارة، استطاع من خلالها أن يسجل تسعة أهداف مقابل صناعة ثلاثة أهداف.
مفاوضات الأهلي أيوب الكعبي:
صفقة انتقال حر.
يواصل نادى الأهلى مفاوضاته بقوة مع أيوب الكعبى، المهاجم الدولى المغربى، لبحث إمكانية الحصول على خدماته فى انتقالات الصيف فى
ويخطط أمير توفيق، مدير التعاقدات بنادى الأهلى، لرفع عرض القلعة الحمراء إلى 2 مليون دولار للحصول على خدمات اللاعب لمدة 3 مواسم، بعدما كان قد حدد رات يقدر بمليون و800 ألف دولار.
موقف بيراميدز من التعاقد مع أيوب الكعبي:
كشفت تقارير صحفية مغربية، عن تقدم بيراميدز بعرضًا بمبلغ مليون و700 ألف دولار للموسم الواحد لضم أيوب الكعبي وتعزيز صفوفه بدءًا من الموسم الرياضي المقبل.
ويشار إلى أن الفرق الثلاثة الراغبين في الحصول على خدمات أيوب الكعبي، مشاركين في منافسات نصف نهائي دوري الأبطال ونصف نهائي الكونفدرالية.
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