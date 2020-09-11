برنامج تأهيلي خاص لجمعة وكاسونجو في تدريبات الزمالك

وضع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا تأهيليا خاصا للثنائي عبد الله جمعة والكونغولي كاسونجو كابونجو لاعبي الزمالك وذلك بعد تعرضهما لإصابات عضلية خلال مباراة الفريق أمس أمام سموحة. عضلية خلال مباراة الفريق أمس أمام سموحة. بينما خاض بقية اللاعبين الذين شاركوا في المباراة أمس تدريبات خفيفة بالجري حول الملعب وأداء بعض التدريبات البدنية بناء على رغبة الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون. حول الملعب وأداء بعض التدريبات البدنية بناء على رغبة الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الانتاج الحربي في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الممتاز والتي تقام مساء الأحد المقبل.

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