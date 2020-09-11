بدون راحة.. أسوان يبدأ استعداداته لمواجهة طنطا

بدأ الجهاز الفنى لفريق أسوان بقيادة أحمد كشرى، استعدادات الفريق بدون راحة لمواجهة فريق طنطا، يوم الإثنين المقبل، على ستاد الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.
وفاز فريق أسوان على نظيره الإنتاجالحربي، بهدفين دون رد، سجلهما محمد إسماعيل لاعب الفريق، وبهذه النتيجة رفع فريق أسوان رصيده إلى النقطة 28.
وحرص الجهاز الفنى خلال تدريبات اليوم على إجراء تدريبات إستشفائيةللاعبين الذين شاركوا فى مباراة الإنتاج الحربى لإزالة آثار المجهود الكبير والإجهاد من توالى المباريات .
وأدى باقى اللاعبين الذين لم يشاركوا فى المباريات تدريبات بدنية وفنية ويسعى الجهاز الفنى لإستغلال الروح المعنوية العالية لدى الجميع لإستمرار حصد النقاط خاصة فى المباريات المباشرة مع فرق المنافسة على البقاء.
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