مدافع روما يجتاز الكشف الطبي تمهيدًا لأنتقاله لـباريس سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية، اجتياز أليساندرو فلورينزي لاعب روما الإيطالي، الكشف الطبي بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي. ووفقًا شبكة "فوتبول" إيطاليا، فإن فلورينزي خضع للفحص الطبي بنادي باريس سان جيرمان صباح اليون، تمهيدًا لانتقاله للفريق الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. سان جيرمان صباح اليون، تمهيدًا لانتقاله للفريق الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وكشفت الصحيفة، أن فلورينزي سينضم لباريس سان جيرمان لمدة موسم على سبيل الإعارة، مقابل مليون يورو مع بند أحقية الشراء بـ 9 مليون يورو. جيرمان لمدة موسم على سبيل الإعارة، مقابل مليون يورو مع بند أحقية الشراء بـ 9 مليون يورو. وتبعًا للشبكة فإن النادي الباريسي سيعلن عن إتمام الصفقة اليوم، ليتواجد اللاعب في مباراة أولمبيك مارسيليا يوم الأحد المقبل.

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