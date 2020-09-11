زيزو يعود للتدريبات بعد تعافيه من الإصابة

عاد أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في تدريبات الزمالك اليوم وذلك بعد التأكد من تعافيه من الإصابةالعضلية التي كان يعاني منها والتي أبعدته عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام سموحة.
وشارك زيزو في التدريبات اليوم التيأقيمت على ملعب النادي بصورة طبيعية لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية لمباراة الفريق المقبلة أمام الإنتاج الحربي.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الانتاج الحربي في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الممتاز مساء الأحد المقبل.
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