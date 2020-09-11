بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي في الدوري المصري “يلا شوت”

رابط بث مباشر يلا شوت لمباراة “الاهلي والاسماعيلي” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 11-9-2020 ضمن الجولة 26 من الدوري المصري.

تُنقل مباراة “الاهلي والاسماعيلي” على قناة أون تايم سبورت HD، بصوت المعلق “أيمن الكاشف”.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية، 18:30 بتوقيت جرينتش، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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يستقبل “ملعب برج العرب” مباراة نارية بين الاهلي والاسماعيلي، حيث يسعى الاول لتحقيق الفوز من أجل الاقتراب اكثر من حسم لقب الدوري لصالحه، بينما يبحث الثاني عن تحقيق الانتصار من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بسبب تراجع اداء الفريق خلال الفترة الماضية.

ويحتل “الاهلي” صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة، وبفارق هائل من النقاط وصل إلى 16 نقطة بينه وبين صاحب المركز الثاني “الزمالك” الذي تعادل أمس امام “سموحة”.

في المقابل يتواجد “الاسماعيلي” في المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثامن “مصر المقاصة”، وبفارق نقطتين عن السابع “إنبي” مع مباراة مؤجلة للدروايش.

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