بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الاهلي والاسماعيلي” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 11-9-2020 ضمن الجولة 26 من الدوري المصري.

تُنقل مباراة “الاهلي والاسماعيلي” على قناة أون تايم سبورت HD، بصوت المعلق “أيمن الكاشف”.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية، 18:30 بتوقيت جرينتش، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

يستقبل “ملعب برج العرب” مباراة نارية بين الاهلي والاسماعيلي، حيث يسعى الاول لتحقيق الفوز من أجل الاقتراب اكثر من حسم لقب الدوري لصالحه، بينما يبحث الثاني عن تحقيق الانتصار من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بسبب تراجع اداء الفريق خلال الفترة الماضية.

ويحتل “الاهلي” صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة، وبفارق هائل من النقاط وصل إلى 16 نقطة بينه وبين صاحب المركز الثاني “الزمالك” الذي تعادل أمس امام “سموحة”.

Advertisements

ولعب الاهلي 25 مباراة في الدوري، حقق الفوز في 22 مباراة، وتعادل مباراتين، وخسر مباراة واحدة على يد “الزمالك“، وسجل لاعبوه 60 هدف كأقوى هجوم في المسابقة، واهتزت شباكه 8 مرات فقط كأقوى دفاع.

في المقابل يتواجد “الاسماعيلي” في المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثامن “مصر المقاصة”، وبفارق نقطتين عن السابع “إنبي” مع مباراة مؤجلة للدروايش.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي اليوم

الاهلي 0-0 الاسماعيلي

ملعب برج العرب (الإسكندرية)

الدوري المصري (الجولة 26)

تبدأ في الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش.

..