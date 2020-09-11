أرتيتا: متفائل بتجديد عقد أوباميانج، ولاكازيت سعيد مع آرسنال

تحدث المدير الفني لنادي آرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا عن وضعية فريقه قبل المواجهة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز، ضد فريق فولهام الصاعد حديثا، على ملعب كرافن كوتيج، غدا السبت.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي: “نفتقد بعض اللاعبين بسبب الإصابة، ليس من الجيد غياب لاعبين مهمين لكن لدينا ما يكفي لتحقيق نتيجة جيدة والفوز بالمباراة”.

وأضاف: ‏”يتأقلم ويليان وجابرييل ماجالهايس بشكل سريع وشاهدنا طاقة كبير من كلاهما، جابرييل يملك فرصة كبيرة للتطور ليؤثر بشكل كبير مع الفريق”.

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وعن خصمه فولهام قال: “الفريق انعكاس جيد للمدرب، من ناحيتي الشخصية، أرى أنهم استحقوا التأهل للدوري، نعلم بأن الملعب سيكون ضيق للغاية واللقاء سيكون صعبا”.

وعن وضعية ألكسندر لاكازيت وبيير إيميريك أوباميانج علق أرتيتا قائلا:‏”لاكازيت سعيد للغاية هنا، يرغب بالمشاركة مع الفريق ويعلم بوجود تحدي كبير بين المهاجمين هنا، الطريقة التي يتدرب بها كانت رائعة، بينما أنا متفاؤل بشأن أوباميانج، بإمكاني القول أنني واثق بشكل أكبر من نهاية الموسم الماضي من تجديد عقد أوباميانج”.

كما تحدث أرتيتا عن منح الفرصة لمارتينيز وأوزيل وجندوزي حيث قال: “من الصعب أن أقوم بإطلاق وعود للحصول على دقائق لعب وما يحدث جزء من سوق الانتقالات”.

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