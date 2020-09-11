كومان يتحدث لأول مرة عن ميسي بعد فشل مغادرته برشلونة

تحدث مدرب برشلونة “رونالد كومان” إلى وسائل الإعلام بالنادي قبل أن يواجه اختباره الأول كمدرب للبلوجرانا يوم السبت ضد “ناستيك دي تاراغونا” ودياً، وقبل أسبوعين من ظهوره الرسمي الأول أمام فياريال في الدوري الاسباني.

وعلى الرغم من عدم الخوض في الكثير من التفاصيل، تحدث كومان لأول مرة عن ليونيل ميسي بعد محاولته الفاشلة لمغادرة برشلونة، وقال :”لقد قلت بالفعل عدة مرات أن ميسي هو الأفضل في العالم، وهو لاعب مهم للغاية كما أظهر لسنوات عديدة وآمل أن يتمكن من تكرار ذلك هذا الموسم”.

وكان كومان راضيًا جدًا عن العمل الذي قام به طاقمه في أول أسبوعين من العمل وقال في هذا الخصوص “لقد كانت أيام إيجابية للغاية، واللاعبون يعملون بشكل جيد للغاية، وهناك الكثير من القوة في التدريبات”.

وتابع :” لقد أصبحنا بدنيًا أفضل وعلينا الآن أن نعمل أكثر على الجانب التكتيكي، ولكن في جميع الدورات التدريبية أظهر اللاعبون الكثير من التشجيع والاهتمام والكثافة وهذا أمر مهم جدًا لأنك تلعب أثناء التدريب”.

وعن استجابة لاعبي الفريق الشباب او الوافدين الجدد تريكانو أو بيدري أو ماثيوس فرنانديز قال كومان “الشباب تكيفوا جيدًا، وكذلك التعاقدات. لقد شارك الشباب ولديهم الكثير من الجودة. نحن بحاجة إلى النضج والحصول على المزيد من اللياقة البدنية، ولكن الجودة موجودة”.

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