أخبار آرسنال | الكشف عن قائمة الغائبين عن مواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي

أعلن نادي آرسنال عن غياب عدد من لاعبيه، بسبب الإصابة، عن المواجهة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز، ضد فريق فولهام الصاعد حديثا، على ملعب كرافن كوتيج، غدا السبت.

وقال آرسنال عبر موقعه الرسمي: “لم تكن هناك مشاكل من اللاعبين العائدين من المباريات الدولية”، وتأتى قائمة الغائبين كالتالي: دافيد لويز بسبب إصابة الرقبة، يجري تقييمه حاليًا ويخضع للعلاج باستجابة جيدة، كذلك تعرض اميل سميث رو لإصابة في كتفه الأيمن أثناء التدريب.

ويعاني سوكراتيس من الاجهاد في عضلة الساق اليمنى، بينما يغيب كالوم تشامبيرس بسبب إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى خلال مباراة تشيلسي في 29 ديسمبر الماضي، ويعاني بابلو ماري من التواء في الكاحل الأيسر تعرض له ضد مانشستر سيتي.

ويستمر غياب المهاجم البرازيلي جابرييل مارتينيلي بسبب الإصابات المتكررة في الركبة اليسري، وشكودران موستافي الذي تعرض لإصابة في أوتار الركبة اليمنى خلال نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 18 يوليو الماضي.

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