أخبار الاهلي | القبض على صالح جمعة في حادث سير بمنطقة الزمالك

ألقت الشرطة المصرية بقسم قصر النيل على لاعب النادي الاهلي “صالح جمعة” صباح اليوم الجمعة، بعد حادث سير لم ينجم عنه اي خسائر بشرية.

ووقع حادث السير بتصادم سيارة لاعب النادي الاهلي “صالح جمعة”، بسيارتين أثناء سيرة في شارع محمد مظهر بمنطقة الزمالك، مما أدى لتهشم السيارتين.

وتلقى مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من قسم شرطة قصر النيل، مفادة وقوع حادث تصادم بشارع محمد مظهر بالزمالك، وعلى الفور انتقلت الشرطة إلى مكان الواقعة.

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وتبين أنه أثناء سير اللاعب صالح جمعة بسيارته أصطدم بسيارتين ملاكى، ما أدى لتهشمهما، وتم التحفظ على اللاعب للوقوف على ملابسات الحادث

وكشفت التحريات، أن صالح جمعة كان لا يحمل رخصة القيادة، كما أن رخصة التسيير منتهية بتاريخ 3/3/2019، وباسم شقيقه لاعب الزمالك “عبد الله جمعة“، ومن المقرر عرض اللاعب على النيابة العامة.

وكان صالح جمعة قد صدم شابًا بسيارته في شارع النيل، مارس الماضي، وهرب من مكان الحادث، وبدأت الواقعة حينها بورود بلاغ من مستشفى مصر الدولي بإصابة فني بمركز سياحي، بكدمات متفرقة في الجسم، وكسر في عظمة الأنف.

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