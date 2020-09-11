الفرق بين المدرب والمدير الفني؟ أرتيتا يجيب

قرر نادي آرسنال الإنجليزي، ترقية مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، ليحصل على مسمى وظيفي جديد، بعد العمل الجاد الذي قام به في الأشهر الأخيرة.

وتم تعيين أرتيتا كمدرب لآرسنال قبل انتصاف الموسم الماضي، خلفًا لمواطنه المُقال أوناي إيمري، وتمكن لاعب الجانرز السابق من قيادة الفريق لإحراز لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي ودرع الاتحاد الإنجليزي.

وأوضح آرسنال، عبر موقع النادي الرسمي، أن أرتيتا بات المدير الفني الجديد للفريق، أسوة بالأسطوري الفرنسي السابق آرسين فينجر.

ويحصل المدير الفني في الأندية على صلاحيات أوسع، فيما يخص التعاقدات والتعاون مع أكاديمية النادي، وتجديد عقود اللاعبين، ووضع الخطط المستقبلية بالإضافة إلى العديد من الأمور من الإدارية.

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وقال المدير التنفيذي لنادي آرسنال، فيناي فينكاتيشام: “لم يكن فقط مدربًا للفريق منذ اليوم الأول الذي عبر فيه من الباب، فعل أكثر بكثير من ذلك، إنه اعتراف بما فعله منذ أتى إلى هنا والقدرات التي نعتقد أن ميكيل يتمتع بها”.

وأضاف: “لقد رفع الروح المعنوية، إنه يقوم بعمل رائع للغاية”.

جدير بالذكر أن أرتيتا دافع عن ألوان قميص آرسنال عندما كان لاعبًا بين عامي 2011 و2016.