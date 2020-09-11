أخبار مانشستر يونايتد | سولشاير يوضح موقف المصابين قبل انطلاقة الدوري الإنجليزي

تحدث المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، النرويجي أولي جونار سولشاير، عن وضعية فريقه قبل مواجهة أستون فيلا وديا غدا السبت، وانطلاق رحلته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سولشاير في تصريحات صحفية عن اللاعبين المصابين: “بالنسبة لي يبدو لوك شو جيدًا حقًا في التدريبات، قد عاد وبدا قويا وسيلعب في المباراة الودية ضد أستون فيلا، بينما أكسل توانزيبي قريب أيضًا من العودة، في غضون أسابيع قليلة أعتقد أنه سيكون معنا في التدريبات”.

وأكمل: “ستكون المباريات الأولى مهمة لمنح اللاعبين أكبر عدد ممكن من الدقائق، لأنه موسم طويل للغاية، سنحتاج إلى معظم اللاعبين طوال الموسم”.

واختتم: “ستكون مواجهة أستون فيلا فرصة لمنح اللاعبين دقائق أكثر، بعضهم تدرب أكثر من الآخر، وقد لعب البعض مباريات دولية ودقائق أكثر لذلك ستكون جاهزيتهم أكبر”.

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