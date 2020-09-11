الميركاتو الصيفي | بعد فشل صفقة لاعب الإنتر، زينيت يتجه نحو بطل كأس العالم

حول نادي زينيت سان بطرسبيرج الروسي وجهته نحو صانع ألعاب ريال بيتيس الإسباني، الدولي الفرنسي “نبيل فقير” بعد فشلها في التوصل لاتفاق مع انتر ميلانو من أجل الدنماركي كريستيان إريكسن.

وذكرت صحيفة الآس الإسبانية أن بطل الدوري الروسي انسحب من صفقة صانع ألعاب إنتر ميلانو كريستيان إريكسن بسبب المطالب المالية الكبيرة لإدارة النيراتزوري ما جعلهم يتجهون للمحاولة مع الفرنسي نبيل فقير.

وشارك نبيل فقير في 32 مباراة مع ريال بيتيس في الدوري الاسباني الموسم الماضي سجل خلالها 7 أهداف و قدم 4 تمريرات حاسمة ما أثار إنتباه إدارة زينت سان بطرسبرج والتي تغريه بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا كذلك.

وكان ريال بيتيس قد تعاقد مع بطل كأس العالم 2018 في روسيا اثناء تواجده مع المنتخب الفرنسي مقابل 22 مليون يورو خلال الميركاتو الصيفي الماضي قادماً من ليون الفرنسي.

يذكر ان أولمبيك ليون سيحصل على ٪20 من أي بيع مستقبلي، كما سيحصل اللاعب نفسه على ٪10 وفقاً لبنود العقد الذي يربطه مع ريال بيتيس لغاية 30 يونيو 2023.

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