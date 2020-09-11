رياضة | راحة من التدريبات لفرجاني ساسي بسبب كدمة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر راحة من التدريبات لفرجاني ساسي بسبب كدمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادي على راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم وذلك بسبب الكدمة التي تعرض لها في الظهر خلال مباراة طلائع الجيش قبل الماضية في الدوري الممتاز.

كما واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب وقائد الفريق، الغياب عن التدريبات بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وغاب الثنائي عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام سموحة ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاث أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الإنتاج الحربي في الجولة السابعة والعشرين للدوري الممتاز والتي تقام مساء الأحد المقبل.