رياضة | الزمالك يستعيد نجمه قبل موقعة الإنتاج بالدوري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يستعيد نجمه قبل موقعة الإنتاج بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك محمود علاء مدافع فريق الكرة الأول بالنادي في تدريبات الزمالك اليوم بصورة طبيعية بعدما خرج من قائمة مباراة الفريق أمس أمام سموحة في الدوري الممتاز بسبب الإجهاد.

وانتظم علاء في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي وأصبح جاهزا للتواجد مع الفريق بداية من مباراة الإنتاج الحربي المقبلة ضمن منافسات الدوري.

وقد غاب علاء عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام سموحة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي للفريقين بثلاثة أهداف لكل فريق، حيث احتل الأبيض المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة برصيد ٥٢ نقطة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الإنتاج الحربي في الجولة السابعة والعشرين للدوري الممتاز والتي تقام مساء الأحد المقبل.