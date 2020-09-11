اخبار الرياضه

رياضة | الملعب التونسي يضم 3 لاعبين ليبيين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الملعب التونسي يضم 3 لاعبين ليبيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد نادي الملعب التونسي اليوم الجمعة مع 3 لاعبين من ليبيا وبينهم أحمد المقصي مدافع اتحاد طرابلس السابق.

وأوضح النادي عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تعاقد مع المقصي /27 عاما/ لمدة موسمين.

كذلك أعلن النادي ضم لاعب خط الوسط محمود الشلوي /19 عاما/ بعقد مدته ثلاثة أعوام، والمهاجم إبراهيم المصراطي /18 عاما/ بعقد مدته أربعة أعوام.

ويحتل الملعب التونسي المركز السادس في الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة، وذلك مع تبقي جولة واحدة على نهاية المسابقة.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا