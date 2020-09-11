رياضة | الملعب التونسي يضم 3 لاعبين ليبيين

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الملعب التونسي يضم 3 لاعبين ليبيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد نادي الملعب التونسي اليوم الجمعة مع 3 لاعبين من ليبيا وبينهم أحمد المقصي مدافع اتحاد طرابلس السابق. وأوضح النادي عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تعاقد مع المقصي /27 عاما/ لمدة موسمين. كذلك أعلن النادي ضم لاعب خط الوسط محمود الشلوي /19 عاما/ بعقد مدته ثلاثة أعوام، والمهاجم إبراهيم المصراطي /18 عاما/ بعقد مدته أربعة أعوام. ويحتل الملعب التونسي المركز السادس في الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة، وذلك مع تبقي جولة واحدة على نهاية المسابقة.

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