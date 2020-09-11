رياضة | بشرة سارة للزمالك قبل مواجهة الإنتاج الحربى

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بشرة سارة للزمالك قبل مواجهة الإنتاج الحربى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود أحمد عيد لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، لقائمة الفريق فى مواجهة الإنتاج الحربى، التي ستقام في الثامنة من مساء، بعد غد، الأحد، على ستاد القاهرة الدولى في إفتتاح منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتغيب اللاعب عن المباراة الأخيرة أمام سموحة نظرا لإيقافه حيث حصل على إنذار ثالث خلال مشاركته مع الفريق فى لقاء طلائع الجيش بالجولة الـ25 من منافسات الدورى، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

وتعادل الزمالك مع سموحة، بثلاثة أهداف لمثلهم، فى المباراة التى جمعت بين الفريقان أمس، الخميس، على ستاد برج العرب، فى الجولة الـ26 بالدروى الممتاز.

ويقع الزمالك فى المركز الثانى برصيد 52 نقطة، خلف النادي الأهلي صاحب الصدارة برصيد 68 نقطة والذي سيواجه الإسماعيلي مساء اليوم الجمعة.