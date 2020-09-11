رياضة | مرعي وفوافي يقودان هجوم المقاصة أمام طنطا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مرعي وفوافي يقودان هجوم المقاصة أمام طنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة طنطا، المقرر انطلاقها في تمام السادسة مساء اليوم على ملعب استاد طنطا الرياضي، ضمن منافسات الجولة الـ ٢٦ للدوري.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

الدفاع: عصام صبحي وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد محسن.

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خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم.

الهجوم: باولن فوافي وعمرو مرعي.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأحمد ياسين ومصطفى شبيطة وحسني فتحي وشميلس بيكلي وصلاح عاشور ومحمد توني وأودو موسيس وصلاح أمين.