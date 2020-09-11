رياضة | حوار - هيثم فاروق لـ "الخليج 365": محمد صلاح يتعرض إلى انتقادات ظالمة.. وحسام البدري محظوظ بسبب انتشار كورونا واتمني أن تكون بطولة إفريقيا مصرية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حوار - هيثم فاروق لـ "الخليج 365": محمد صلاح يتعرض إلى انتقادات ظالمة.. وحسام البدري محظوظ بسبب انتشار كورونا واتمني أن تكون بطولة إفريقيا مصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

- محمد صلاح حقق إنجازات مع ليفربول فى وقت قصير

- تريزجيه نجح فى موسمه الأول بالبريميرليج والنني اتظلم

-بيراميدز قادر على الفوز بالكونفدرالية والحظوظ متساوية فى الأبطال

- أداء المنتخب مع حسام البدري لم يتحسن

أجري موقع الخليج 365 الرياضي حوارًا صحفيًا مع هيثم فاروق نجم نادي الزمالك وفينورد الهولندي السابق تحدث فيه عن أداء المحترفين المصريين فى أوروبا وحظوظ الأندية المصرية فى بطولة إفريقيا هذا الموسم بالإضافة إلى أداء المنتخب تحت قيادة حسام البدري.

وجاء الحوار كاملا كالتالي:

كيف تري موسم محمد صلاح مع ليفربول والانتقادات التي دائمًا يتعرض لها بعد موسم 2017 من لاعبين سابقين وجماهير؟

محمد صلاح يتعرض إلى انتقادات فى غير محلها وظالمة لأنه حتي الآن يؤدي بشكل جيد جدا مع ليفربول لكن أدائه فى موسمه الأول كان ممتاز لذالك بعض الأشخاص يرون تراجع فى مستواه، أنا لا أري ذالك لأنه لايوجد لاعب فى العالم يقدم نفس المستوي فى كل موسم، ويوجد نقطة هامة أخري وهي أنه يلعب فى أصعب دوري بالعالم الدوري الإنجليزي رغم ذلك صلاح محافظ على أدائه وإنجازاته حيث حقق دوري الأبطال والبريميرليج وكأس العالم للأندية مع ليفربول فى وقت قصير جدا.

تقييمك لموسم تريزيجيه الأول فى البريميرليج؟

تريزيجيه قدم موسم رائع ومميز جدا مع استون فيلا فى البريميرليج، هو ساهم بقوة فى بقاء الفريق وعدم الهبوط إلى الشامبيونشب، سجل أهداف مؤثرة ساهمت فى ذالك، اتمني له التوفيق هو والمحمدي في القادم.

رأيك فى موسم النني مع بيشكتاش وهل تفضل بقاءه فى أرسنال بعد مباراة الدرع الخيرية أم الرحيل؟

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النني لاعب ممتاز ورائع، أوناي إيميري مدرب أرسنال السابق ظلمه لأنه كان قادم من الدوري الفرنسي ومعه الجندوزي وهذا ما فرق مع النني وعندما يأتي المدير الفني ومعه لاعب من اختياره يحاول أن يثبت للجميع صحة وجهة نظره، لكن اري أن تشاكا والنني هما الأقدر لقيادة خط وسط أرسنال، لأن النني كان ذكي للغاية عندما غادر إلى بيشكتاش إعارة ليثبت نفسه وعندما عاد كان الأفضل فى مباراة الدرع الخيرية لذالك اتوقع انه سيكون له مكانه أساسية فى تشكيل مايكل ارتيتا.

رأيك فى ما قدمه أوباميانج مع أرسنال وهل تخطي صلاح وماني ومحرز هذا الموسم فى أوروبا ولو هتعطي جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا هذا الموسم هتكون لمين؟

أوباميانج قدم موسم رائع جدا مع أرسنال وساهم فى الفوز بكأس إنجلترا والدرع الخيرية وسجل أهداف كثير حيث جاء ثاني هدافي البريميرليج بعد فاردي إنما نقطة تجاوز صلاح وماني أجد أنها ستكون فيها صعوبة كبيرة لأن الثنائي حقق البريميرليج وهو الأصعب، شايف أن المنافسة ستكون بين هذا الرباعي شرسة جدا على جائزة الأفضل فى أفريقيا.

توقعاتك لحسام البدري مع منتخب مصر فى الفترة المقبلة؟

أري أن كابتن حسام البدري كان محظوظ جدا بأن المباريات والبطولات توقفت بسبب فيروس كورونا، لأن أداء منتخب مصر كان فى تراجع والجميع شاهد التعادلين أمام كينيا وجزر القمر نتائج وعروض لا تليق بمنتخب صعد لمونديال روسيا، كنا نتوقع بعد إخفاق أمم افريقيا انه سيكون هناك تحسن فى المستوي لكن إحقاقا للحق كان الأداء غير جيد، اتمني الفترة المقبلة مع تدعيمات من المنتخب الاولمبي نري شكل مختلف لمنتخبنا الوطني لأن الوجه كان شاحب فى الفترة الماضية.

بخصوص دوري أبطال أفريقيا أيهما كان أفضل بخصوص الزمالك والأهلي نظام الذهاب والعودة أم المباراة الواحدة وتوقعاتك للمواجهتين؟

بالتأكيد نظام الذهاب والعودة للأهلي والزمالك كان أفضل لأنك غير ضامن مستوي اللاعب والفريق فى المباراة الواحدة، الفرق الكبري تكون فرصتها أكبر بنظام الذهاب والإياب، اري أن الحظوظ متساوية بين الأربع أندية لكن اتمني ان تكون البطولة مصرية وكأبن من أبناء القلعة البيضاء أتمني أن يتوج الزمالك باللقب فى نهاية المشوار.

هل بيراميدز قادر على تحقيق الكونفدرالية من قلب المغرب؟

بالطبع بيراميدز قادر على تحقيق الكونفدرالية من قلب المغرب لأنه يمتلك لاعبين مميزين ولديهم خبرات كبيرة، اتمني لهم التوفيق مع مزيد من التركيز خصوصا بأن المباريات ستلعب بدون جماهير وفى أجواء جيدة بالمغرب.

هل كنت مع عودة الدوري المصري الممتاز وهل استفاد الأهلي والزمالك وبيراميدز من العودة قبل أفريقيا ؟

كنت مع عودة الدوري المصري لكن ليس مع ضغط المباريات لأن هذا يجعل اللاعبين تستهلك قبل مواجهات أفريقيا، اري حاليا أن التأجيل سيكون فى مصلحة الجميع لأن جميع الفرق لديها إصابات ولاعبين بعيدة عن الفورمة.