رياضة | أبرزهم "الجوكر".. 5 نجوم أبطال فيلم "العميل المزدوج" في قمة الأهلي والإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أبرزهم "الجوكر".. 5 نجوم أبطال فيلم "العميل المزدوج" في قمة الأهلي والإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ستاد "برج العرب" بالإسكندرية اليوم الجمعة، مواجهة قوية ستجمع بين فريقي الأهلي ونظيره الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يعتلي النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة (22 انتصارا – 2 تعادل – 1 هزيمة) ويفصله 6 نقاط عن التتويج رسميا بلقب الدوري، بينما يحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 30 نقطة (8 انتصارات – 6 تعادلات – 10 هزائم).

ويحمل لقاء اليوم بين الأهلي والإسماعيلي رقم 117 في تاريخ مواجهات الفريقين في بطولة الدوري الممتاز، حيث سبق وجمعهما 116 مباراةبالبطولة المحلية، فاز المارد الأحمر 60 مباراة، مقابل 22 انتصارا للدراويش، وحسم التعادل نتيجة 34 مباراة بينهما.

وارتدي العديد من اللاعبين على مدار التاريخ قميص الناديين الأهلي والإسماعيلي أبرزهما، محمد بركات، عماد النحاس، إسلام الشاطر، مجدي طلبة، إبراهيم سعيد، عصام الحضري، عبد الله السعيد، سيد معوض، محمد فضل، شادي محمد، سامي قمصان، أحمد حسن، شريف عبد الفضيل وغيرهم الكثير.

وتشهد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم الخميس، وجود بعض اللاعبين الذين سبق وارتدوا قميص الناديين وذلك وفقًا للقائمة المعلنة من جانب الجهازين الفنيين للفريقين لخوض المواجهة المرتقبة وبعيدًا عن الغيابات في صفوف كلاهما:-

1- أحمد فتحي:

يأتي على رأس اللاعبين الذين سبق ولعبوا للأهلي والإسماعيلي النجم الكبير أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأحمر، حيث لعب ضمن صفوف فريق الدراويش 7 سنوات من 2000 وحتي 2007 وحقق مع الفريق لقب الدوري الممتاز، بعدها رحل لنادي شيفيلد يونايتد وعاد لينضم لصفوف القلعة الحمراء وحقق مع الفريق الأهلاوي العديد من الألقاب والبطولات على مدار 13 عامًا تقريبًا.

- عمرو السولية:

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واحد من أبناء قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي بدأ مشواره مع الدراويش عام 2000 وعمره 11 عامًا واستمر معه حتي تصعيده للفريق الأول موسم 2008 – 2009 ولعب معه 6 سنوات وحتي عام 2015 بعدها رحل لنادي الشعب الإماراتي، وعاد منه للنادي الأهلي في شتاء 2016 ومستمر مع الفريق الأحمر حتي الآن، ولكن فرص مشاركته في مباراة اليوم قد تكون ضعيفة نظرًا لعودته من الإصابة.

- مروان محسن:

انضم لنادي الإسماعيلي عام 2015 قادما من نادي جيل فيسنتي البرتغالي، ولعب عام واحد مع الدراويش قدم خلاله مستويات رائعة لفتت أنظار مسئولي النادي الأهلي الذي تعاقد معه في صفقة قياسية كلفت خزينة القلعة الحمراء وقتها 10 مليون جنيه، وسيقود هجوم المارد الأحمر ضد فريقه السابق في لقاء اليوم بالدوري.

- محمود وحيد:

بدأ مشواره الكروي ضمن قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي ولعب 6 مباريات فقط مع الفريق الأول، انتقل لنادي إنبي عام 2012 واستمر معه حتي 2015 وتخلل تلك الفترة اعارته لنادي تليفونات بني سويف، ثم انتقل للمقاصة واستمر معه حتي 2019 قبل انتقاله للقلعة الحمراء ويتواجد في قائمة الفريق الأهلاوي لمواجهة الليلة ضد الدراويش.

- محمد حمدي زكي:

انضم للنادي الأهلي عام 2015 قادما من الاتحاد السكندري، لكنه لم يحصل على فرصة حقيقية للمشاركة مع الفريق الأحمر، وتمت إعارته مرتين لسموحة وإنبي، قبل انتقاله بشكل نهائي للنادي السكندري عام 2017 ولعب له عامين قبل انتقاله للنادي الإسماعيلي في صيف 2019، وقد يشارك ضد فريقه السابق في لقاء الليلة.

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** يضم النادي الأهلي ايضًا لاعبًا آخر سبق له اللعب في الإسماعيلي وهو محمود متولي مدافع الفريق الأحمر ولكنه لن يتواجد في لقاء اليوم بين الفريقين نظرا لإصابته بقطع في الرباط الصليبي ويغيب عن الملاعب عدة أشهر بعد إجرائه عملية جراحية قبل عدة أسابيع.