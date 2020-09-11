رياضة | سبب وحيد يمنع رحيل مارسيلو نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سبب وحيد يمنع رحيل مارسيلو نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخلت أندية إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين في مفاوضات مع الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو لاعب فريق ريال مدريد من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقد خرج الظهير الأيسر البرازيلي من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي، بعد الاعتماد على مواطنه أساسيًا خلال مباراتين مهمتين ضد فياريال في الليجا، ومانشستر سيتي في دوري الأبطال.

وكشفت صحيفة " ماركا " أن الظهير الأيسر قد يبقي في ريال مدريد حتي الموسم المقبل، رغم تضائل فرص المشاركه بشكل أساسي داخل تشكيل المدرب الفرنسي.

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حيث أشارت الصحيفة أن الراتب الكبير لللاعب البرازيلي والمقدر بحوالي 8 مليون يورو، بالإضافة إلى القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 16 مليون يورو، تقف عائقًا في رحيل مارسيلو عن سانتياغو برنابيو.

ويعد مارسيلو واحد من أساطير النادي الملكي حيث يعتبر أكثر لاعب في المرينجي رفقة سيرجيو راموس حصدًا للألقاب برصيد 22 بطولة.

يذكر أن مارسيلو قد إنتقل إلى صفوف ريال مدريد في صيف عام 2007 قادمًا من فلومينينسي البرازيلي في صفقة كلفت النادي الملكي قرابة 6.5 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين قد شارك مع الميرنغي خلال 509 مباراة، وسجل 38 هدفًا وصنع 95 هدفًا.