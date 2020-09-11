اخبار الرياضه

رياضة | ريال مدريد يُجهز نجم الملكي للمواجهة الأولى في الليجا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر يُجهز نجم الملكي للمواجهة الأولى في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الجهاز الفني لريال مدريد الإسباني وضع خطة خاصة من أجل تجهيز نجم الفريق البلجيكي إيدين هازارد إستعداداً للموسم المقبل.

وأفادت شبكة ABC الإسبانية بأن المعد البدني للفريق جريجوري دوبون عمل على تصميم برنامج إعداد بدني خاص للنجم البلجيكي.

وأشارت الشبكة الإسبانية أن ريال مدريد يرغب في استعادة هازارد للياقته البدنية في أقرب وقت ممكن بعد المشاكل التي عانى منها في الموسم الماضي لكن بدون تسرع.

وأوضحت الشبكة الإسبانية أن هازارد إنضم للفريق الملكي بالأمس وأجرى الجلسة الأولى في صالة الألعاب ومن المحتمل أن يشارك في مباراة ريال سوسيداد يوم 20 سبتمبر الحالي.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا