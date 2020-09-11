رياضة | ريال مدريد يُجهز نجم الملكي للمواجهة الأولى في الليجا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يُجهز نجم الملكي للمواجهة الأولى في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الجهاز الفني لريال مدريد الإسباني وضع خطة خاصة من أجل تجهيز نجم الفريق البلجيكي إيدين هازارد إستعداداً للموسم المقبل.

وأفادت شبكة ABC الإسبانية بأن المعد البدني للفريق جريجوري دوبون عمل على تصميم برنامج إعداد بدني خاص للنجم البلجيكي.

وأشارت الشبكة الإسبانية أن ريال مدريد يرغب في استعادة هازارد للياقته البدنية في أقرب وقت ممكن بعد المشاكل التي عانى منها في الموسم الماضي لكن بدون تسرع.

وأوضحت الشبكة الإسبانية أن هازارد إنضم للفريق الملكي بالأمس وأجرى الجلسة الأولى في صالة الألعاب الرياضية ومن المحتمل أن يشارك في مباراة ريال سوسيداد يوم 20 سبتمبر الحالي.