رياضة | النني يستقبل الدوري الإنجليزي بطريقة مختلفة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر النني يستقبل الدوري الإنجليزي بطريقة مختلفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ أرسنال الإنجليزي، الاستعداد لأولى منافسات الموسم الجديد من البريميرليج 2020 -2021، والمقرر إنطلاقه غدًا السبت، أمام فريق فولهام، على ملعب كرافن كوتيج.

وتوج أرسنال بكأس إنجلترا ولقب كأس الدرع الخيرية للموسم الجديد على حساب بطل البريميرليج بالموسم الماضي فريق ليفربول، في المباراة التي شهدت مشاركة النني أساسيًا وقدم مستوى جيد.

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وكتب الدولي المصري محمد الننى لاعب الارسنال ظهر اليوم الجمعة، خلال حسابه الرسمي على "تويتر" صورة له بالقميص الثانى لأرسنال معلقا عليها بعبارة "جمعة سعيدة".

يذكر أن الننى قد عاد من الاعارة في بشكتاش الموسم الماضي، في أغسطس الماضى، ويأمل اللاعب إقناع مدربه ميكيل أرتيتا بقدراته في الاستمرار مع الفريق على الرغم من خروج عدد من التقارير التركية التي تشير إلى أن جالطة سراي التركي يسعى لتدعيم صفوفه بالتعاقد مع النني.

وبدأ النني مع أرسنال عام 2016 بعدما تعاقد معه المدرب المخضرم آرسين فينجر، قبل أن يجد نفسه خارج ملعب "الإمارات" بعد رحيل الفرنسي.