شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب منزعج من قرار رابطة الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، إنه تفاجأ بقرار رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بالعودة لاستخدام ثلاث تغييرات في المباريات خلال الموسم المقبل.

وخلال الموسم الماضي، سمح للأندية بقائمة من 20 لاعبا خلال المباريات وبحد أقصى خمس تبديلات خلال المباراة لتخفيف الإرهاق خلال موسم 2019-2020 بسبب أزمة فيروس كورونا.

ورغم ذلك رفضت رابطة الدوري الإنجليزي أن تحذو حذو باقي بطولات الدوري في أوروبا، وأعادت الأمور إلى ما كانت عليه بقائمة من 18 لاعبا وثلاث تبديلات في كل مباراة.

وقال كلوب: "اعتقدت من وجهة نظر منطقية، أن هذا العام فقط وليس للأبد، سيكون لدينا 20 لاعبا في القائمة وخمس تبديلات".

وأضاف: "لا أعرف لماذا كان علينا أن نناقش الأمر، أوروبا بأكملها تفعل ذلك".

وتابع كلوب : "الأمر يتعلق برفاهية اللاعب وكذلك الوصول إلى أعلى المستويات في المباريات لكل الفرق، كنت مندهشا حقا حينما سمعت أن الرابطة قررت عكس ذلك".

ويستهل ليفربول حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة ليدز يونايتد في أول مبارياته ببطولة الدوري موسم 2020 - 2021 غدا السبت.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | كلوب منزعج من قرار رابطة الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.