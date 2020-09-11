شكرا لقرائتكم خبر عن «فليك» يحسم مستقبل ألابا وألكانتارا مع بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه المدرب الألمانى هانز فليك، المدير الفنى لفريق بايرن ميونخ، رسالة واضحة بشأن مستقبل الثنائى تياجو ألكانتارا وديفيد ألابا.

وينتهى تعاقد الثنائى مع بايرن في صيف 2021، مما فتح باب الاحتمالات أمام رحيله هذا الصيف، وخصوصًا تياجو الذي ارتبط اسمه بأكثر من نادٍ أبرزها ليفربول.

في الوقت ذاته، يترقب البرازيلى ليوناردو أرواجو، المدير الرياضى لباريس سان جيرمان، موقف اللاعبين، لضمهما إلى حديقة الأمراء هذا الصيف.

ومع ذلك، أشار فليك إلى أنه لا ينوى التفكير في رحيلهما في الوقت الحالى.

وقال فليك، في رسالة مقتضبة نقلها موقع «le10sport» الفرنسى: «طالما أنهما في الفريق، أخطط للدفع بهما».

يذكر أن فليك حقق مع بايرن ميونيخ الثلاثية، حيث حصد الدورى وكأس ألمانيا، ودورى أبطال أوروبا، على حساب باريس سان جيرمان الفرنسى.

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